В саранском музее открылась выставка крупнейшей в России коллекции значков военных лет

В Мемориальном музее в Саранске в канун празднования Дня защитника Отечества открылась выставка значков, посвященная 100-летию Вооруженных сил РФ. Предоставил коллекцию заслуженный работник физической культуры Александр Люблин.

Чемпион и рекордсмен Мордовии по легкой атлетике начал собирать свою коллекцию с 1960 года. На данный момент у него крупнейшая в стране коллекция, которая насчитывает более 100 тысяч значков на 36 тем.

На выставке представлены значки, посвященные крупным битвам Великой отечественной войны: Московской, Сталинградской, Ленинградской, Освобождению Севастополя, взятию Берлина и другим военным событиям.

Источник: "Известия Мордовии".