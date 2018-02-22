В Саранске задержан ремонтник, подозреваемый в изнасиловании уборщицы

В Саранске возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, которого подозревают в изнасиловании. По версии следствия, преступление было совершено 15 февраля.

Как сообщает пресс-служба СКР по республике, в тот день подозреваемый делал ремонт в одной из квартир в Октябрьском районе города Саранска. Туда же он пригласил 27-летнюю потерпевшую, предложив ей заработать, убрав в квартире.

Отмечается, что ранее мужчина и женщина не были знакомы. Ремонтник, будучи пьяным, набросился на девушку и надругался над ней.

В настоящее время подозреваемый задержан и заключен под стражу. Назначены экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: mordovia.sledcom.ru