В Саранске ищут пропавшую школьницу

Полиция Саранска разыскивает без вести пропавшую школьницу. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, Сабина Шарибжанова ушла из дома 17 февраля. С тех пор о ее судьбе ничего неизвестно.

Приметы ребенка: на вид 14-15 лет, среднего телосложения, 165-168 см, волосы темно-русые до плеч. Была одета: черную болоньевую куртку до колен с капюшоном, синий шарф, синие джинсы, на ногах черные лакированные ботинки. Характерная примета девочки – шрамы от порезов на руке.

"Если вам что-то известно о судьбе ребенка на фото, позвоните по номерам: 29-90-39, 8987998757", - обращаются сотрудники МВД к жителям РМ.

Источник: 13.мвд.рф