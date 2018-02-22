Семейная пара из Украины попалась в Саранске с килограммом марихуаны

В Саранске наркополицейские задержали семейную пару из Украины, которая занималась распространением наркотиков. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, в одной из квартир Октябрьского района изъяли около килограмма марихуаны.

О супругах известно, что они приехали в РФ пару лет назад из Луганска. Сперва они осели в Воронеже. У обоих высшее образование, однако зарплаты менеджеров на хорошую жизнь им не хватало. Тогда парочка и решила зарабатывать на жизнь, продавая запрещенные вещества.

В Саранске преступники поселились несколько месяцев назад. Отсюда они планировали выезжать в соседний регион для осуществления закладок. В частности, изъятый килограмм марихуаны выходцы из Украины планировали сбыть там же – в Воронежской области при помощи "закладок".

В итоге пара попала в поле зрения оперативников. Их задержали вместе с товаром. В ближайшие дни подозреваемым изберут меру пресечения.

"Начинали, чтобы просто заработать на жизнь, родился ребенок, денег не хватало. Но запросы росли, остановиться было сложно. Никогда не думал, что на моих руках защелкнутся наручники", - рассказал глава преступного семейства.

Источник: 13.мвд.рф