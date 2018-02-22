"Шиповка юных" в Саранске: итоги финальных соревнований

В спорткомплексе "Мордовия" прошел финал соревнований по легкоатлетическому многоборью в помещении "Шиповка юных". В общей сложности в крупных республиканских соревнованиях приняли участие свыше 400 школьников из Саранска и районов.

Спортсмены соревновались в трех возрастных группах - 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет по программе троеборья: бег 60 метров, прыжок в длину или высоту, бег 600, 800 метров. Среди городских и сельских школ отдельно учитывались командные зачеты.

Лучшие спортсмены и команды школ будут защищать честь Мордовии на первенстве ПФО, которое пройдет 3-4 марта в Саранске на базе СК "Мордовия".

Источник: "Известия Мордовии".