31-летняя жительница Саранска "угощала" наркоманов зельем на глазах 4-летнего сына

В Саранске прикрыли наркопритон, который содержала молодая мать. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, 31-летняя наркоманка организовала "клуб по интересам" в своей 1-комнатной квартире.

Каждый день в квартиру приходили по 10-12 человек. Примечательно, что наркоманы употребляли запрещенные вещества на глазах у 4-летнего сына хозяйки.

В итоге стражи порядка прикрыли притон, а нерадивую мать отдали под суд. Ее ребенок пока что помещен в приют, его дальнейшая судьба будет определена позже. Зависит это в том числе и от приговора, который вынесут его непутевой родительнице.

Источник: 13.мвд.рф