Аграрная выставка "АгроТехМордовия" в 21-й раз открылась в Саранске

Накануне, 21 февраля, в Саранске на территории "Мордовэкспоцентра" начала работу межрегиональная специализированная выставка "АгроТехМордовия". На ней будет представлена различная современная сельхозтехника. Выставка проводится в республике уже в 21-й раз.

Экспозиции развернуты на открытых площадках и крытом павильоне выставочного комплекса. В большом показе представлены такие отрасли АПК, как растениеводство, животноводство, переработка сельхозпродукции. Значительное место на выставке занимает техника для проведения всех работ в предстоящем полевом сезоне.

Технику и современные технологии на выставке показывают производители из Мордовии и других регионов РФ, а также зарубежные партнеры.

Источник: "Известия Мордовии".