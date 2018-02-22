Пропавшая в Саранске школьница ранее пыталась совершить самоубийство

В Саранске продолжают разыскивать 14-летнюю школьницу Сабину Шарибжанову. Ранее сообщалось, что девочка ушла из дома 17 февраля и по сей день не вернулась.

Отец ребенка забил тревогу, когда его не было несколько часов. Папа бросился на поиски, но дочери нигде не нашел, а ее телефон был отключен. Тогда мужчина пошел в полицию.

Знакомые семьи рассказывают, что у Сабины нет мамы - ее воспитывают отец и бабушка. Отзывы о семье самые положительные. Девочку никто не обижает, она растет в достатке. Несмотря на это, у Сабины непростой характер. По некоторым данным, ранее она пыталась покончить с собой. Об этом свидетельствуют порезы на ее руке.

В социальных сетях у ребенка несколько страниц. Судя по записям, на них она уже давно не заходила.

Источник: "Известия Мордовии".