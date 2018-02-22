Житель Мордовии погиб от руки приятеля, отмечая свой день рождения

Житель Мордовии погиб в день своего рождения. Как сообщают в пресс-службе МВД по РМ, трагедия произошла 19 февраля.

По предварительным данным, убитый с двумя товарищами отмечал день рождения в нежилом доме села Александровка. В ходе застолья мужчины по неизвестной причине повздорили. Один из гостей ударил именинника ножом в грудь. После этого преступник сбежал в соседнее село.

Что касается пострадавшего, то второй участник застолья попытался помочь имениннику. Он вышел на трассу около села, остановил незнакомую машину и попросил отвезти раненого в больницу. Водитель согласился помочь и сообщил о происшествии полицейским. Оперативники выехали в больницу, куда был доставлен пострадавший, но к тому моменту он умер.

К слову, преступник не смог долго прятаться – его задержали. Убийцей оказался 41-летний ранее судимый житель деревни Суркино.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф