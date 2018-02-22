Подробности убийства юбиляра в Мордовии: бригадира подпольной мастерской зарезал подчиненный-рецидивист

Стали известны подробности преступления, которое было совершено в селе Александровка Лямбирского района Мордовии. Напомним, 35-летний мужчина погиб, отмечая свой день рождения с приятелями.

Установлено, что погибшего звали Алексей Атанесян. 18 февраля ему исполнилось 35 лет, а в понедельник он решил отметить дату со своими коллегами по мастерской по производству деревянных изделий, где он работал бригадиром.

Около 5 часов вечера бригадир накрыл своим подчиненным праздничный стол. В празднике принимали участие сам именинник и 9 подчиненных. Ранее сообщалось, что участниками застолья было всего 3 человека.

Во время пиршества между мужчинами возникла ссора, причина которой пока не установлена. 41-летний Руслан Байбиков из Ромоданово в порыве гнева перевернул стол вместе со всем, что на нем находилось. Именинник сделал резкое, но обоснованное замечание дебоширу, после чего тот схватил нож и ударил начальника в грудь.

Ранение пришлось прямо в сердце. Коллеги вызвали бригадиру скорую, а Байбиков с места ЧП скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, но врачи не сумели его спасти. Подозреваемый вскоре был задержан, сейчас он заключен под стражу.

Из неофициальных источников стало известно, что столярный цех располагался в одном из хозяйственных помещений в селе Александровка. Мастерская, по сути, была подпольной и незаконной. Официально бизнес оформлен не был, все столяры по бумагам числились безработными. Стоит добавить, что у большинства работников за плечами есть судимости. Не является исключением и подозреваемый Байбиков.

Источник: "Известия Мордовии".