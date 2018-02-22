С чем сочетать ботильоны: 4 весенних образа

Есть мнение, что эта обувь смотрится абсолютно с любым нарядом и при этом отличается нереальным удобством. Весной 2018 года ботильонам предсказывают огромную популярность. Конечно, каблуки в таких моделях часто делают весьма устойчивыми. А вот универсальность в носке — явная утка, которую распустили продавцы. Или все же правда? Проверьте сами, примерив один из предложенных ниже образов.

Ботильоны против длинных ног: кто кого?

Красивым словом «ботильоны» сегодня принято называть любые невысокие ботиночки. Классикой жанра считается обувь длиной чуть выше лодыжки. Все остальное — вариации на тему. Если вы захотите купить женские ботильоны в Москве, краткий мониторинг интернет-магазинов даст вам очень разнообразную картину. Модели могут быть:

с высоким голенищем;

на танкетке;

на рифленой платформе (по типу кроссовок);

на шпильке;

на толстом каблуке;

остроносые;

со скругленным мыском.

Этот тип обуви специфичен. Небольшая высота зрительно укорачивает ногу и даже полнит, если она и так не худенькая. Для таких случаев и придумали высокие модели. В них вы будете походить на рокершу (если боты кожаные) или на звезду родео (в замшевых).

1. С джинсами скинни

Беспроигрышный вариант для обладательниц стройных ножек. Сверху будет хороша — блузка-рубашка, водолазка и даже просторный свитер. Самые смелые могут надеть поверх брюк гольфы или гетры крупной вязки. Это придаст образу нотки кэжуала и заодно защитит от мартовских сквозняков.

2. С платьем

Оптимальная длина — до колена. Правда, офисный лук в таком случае у вас получится крайне скучным. Так что юбку-карандаш с ботильонами надевать и не пробуйте — «съест» большую часть длины ног. Совсем другое дело — свободные платья в стиле гранж с неровным подолом и даже с имитацией мужских рубашек.

3. С кюлотами

Эти расклешенные брюки до середины икр отлично комбинируются с высокими ботильонами. Под такую обувь хорошо идут плотные колготы нейтрального цвета. Сверху — пальто-оверсайз или удлиненный теплый жилет. На выходе получаем сильный образ для города.

4. С длинной юбкой

Этот аутфит стоит попробовать тем, кто уверен, что мини носят лишь с высокими сапогами. Благо, образы в стиле бохо до сих пор в моде. Например, с замшевыми ботильонами отлично смотрится расклешенная джинсовая юбка или из замши асимметричного покроя. Или многоярусная модель, где фигурирует коктейль из тканей. Учтите, что обувь здесь не должна иметь кричащий декор. Добавьте к образу укороченную куртку типа дубленки и грубый шарф.

На выходе мы получаем 4 стильных наряда для разных случаев. А куда именно вы наденете новые боты — решать вам.