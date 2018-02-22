С чем сочетать ботильоны: 4 весенних образа

Есть мнение, что эта обувь смотрится абсолютно с любым нарядом и при этом отличается нереальным удобством. Весной 2018 года ботильонам предсказывают огромную популярность. Конечно, каблуки в таких моделях часто делают весьма устойчивыми. А вот универсальность в носке — явная утка, которую распустили продавцы. Или все же правда? Проверьте сами, примерив один из предложенных ниже образов.
Красивым словом «ботильоны» сегодня принято называть любые невысокие ботиночки. Классикой жанра считается обувь длиной чуть выше лодыжки. Все остальное — вариации на тему. Если вы захотите купить женские ботильоны в Москве, краткий мониторинг интернет-магазинов даст вам очень разнообразную картину. Модели могут быть:
Этот тип обуви специфичен. Небольшая высота зрительно укорачивает ногу и даже полнит, если она и так не худенькая. Для таких случаев и придумали высокие модели. В них вы будете походить на рокершу (если боты кожаные) или на звезду родео (в замшевых).
Беспроигрышный вариант для обладательниц стройных ножек. Сверху будет хороша — блузка-рубашка, водолазка и даже просторный свитер. Самые смелые могут надеть поверх брюк гольфы или гетры крупной вязки. Это придаст образу нотки кэжуала и заодно защитит от мартовских сквозняков.
Оптимальная длина — до колена. Правда, офисный лук в таком случае у вас получится крайне скучным. Так что юбку-карандаш с ботильонами надевать и не пробуйте — «съест» большую часть длины ног. Совсем другое дело — свободные платья в стиле гранж с неровным подолом и даже с имитацией мужских рубашек.
Эти расклешенные брюки до середины икр отлично комбинируются с высокими ботильонами. Под такую обувь хорошо идут плотные колготы нейтрального цвета. Сверху — пальто-оверсайз или удлиненный теплый жилет. На выходе получаем сильный образ для города.
Этот аутфит стоит попробовать тем, кто уверен, что мини носят лишь с высокими сапогами. Благо, образы в стиле бохо до сих пор в моде. Например, с замшевыми ботильонами отлично смотрится расклешенная джинсовая юбка или из замши асимметричного покроя. Или многоярусная модель, где фигурирует коктейль из тканей. Учтите, что обувь здесь не должна иметь кричащий декор. Добавьте к образу укороченную куртку типа дубленки и грубый шарф.
На выходе мы получаем 4 стильных наряда для разных случаев. А куда именно вы наденете новые боты — решать вам.