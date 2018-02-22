В Саранске столкнулись кроссовер и "легковушка"

В Саранске произошло ДТП с участием кроссовера и легкового автомобиля.

Информация о данном инциденте появилась в одной из популярных социальных сетей.

Днем 22 февраля автомобилисты, проезжая перекресток улиц Мичурина и Титова, заметили разбитые легковой автомобиль и кроссовер. Из-за удара второе транспортное средство выехало за пределы проезжей части. Судя по всему, машины двигались в попутном направлении.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

Причины аварии в настоящий момент не известны.

Источник: vk.com/saransk_photo