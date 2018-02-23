Глава Мордовии Владимир Волков поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества

Глава Мордовии Владимир Волков поздравил всех мужчин республики с Днем защитника Отечества. Текст поздравления опубликован на сайте главы РМ.

"День защитника Отечества объединяет многие поколения, является поистине всенародным праздником. Отвага, мужество, стойкость и сила духа наших защитников не раз спасали Россию в самые тяжелые моменты истории.

В этот день мы чествуем ветеранов воинской службы, выражаем признательность тем, кто сегодня отдает свои силы и знания Родине, подчас рискуя собственной жизнью. Это праздник настоящих мужчин, всех, кто по праву носит гордое звание защитника нашей великой России", - сказано в поздравлении.

Также Владимир Волков выразил благодарность уроженцам Мордовии, которые находятся сейчас на боевом посту – в рядах армии РФ.

Источник: e-mordovia.ru