Восхитительное атмосферное явление зафиксировано над Саранском

Редкое атмосферное явление было зафиксировано над Саранском. Один из местных жителей сфотографировал явление под названием гало и выложил снимок в соцсети.

Существует множество типов гало, и вызваны они преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 5—10 км в верхних слоях тропосферы. Вид гало зависит от формы и расположения частиц замерзшей воды. Гало похоже на радугу благодаря свету, который отражен и преломлен ледяными кристаллами, разлагающимися в спектр.

В последнее время это явление часть наблюдают по всей центральной России и Поволжью.