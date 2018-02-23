Житель Мордовии сядет в колонию на два года за кражу трех лошадей

Житель Старошайговского района Мордовии осужден за кражу лошадей. В пресс-службе районного суда сообщили, что некий гражданин Федоров ночью 8 июля 2016 года пробрался в загон конюшни, расположенной в селе Стрелецкая Слобода Рузаевского района, и увел оттуда лошадь рыжей масти. Стоимость животного составляла 120 500 рублей.

Спустя месяц он второй раз навестил ту же ферму. На этот раз воришка похитил тяжеловоза и еще одну кобылу. В общей сложности он нанес ущерба на сумму 397,5 тысяч рублей.

В итоге ближайшие 2 года любитель животных проведет в колонии общего режима. Кроме того, вору придется компенсировать хозяину лошадей ущерб в полном размере.