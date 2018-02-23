Житель Саранска в гневе подпортил внешний вид такси

Житель Саранска, работающий таксистом, подал заявление в полицию, сообщив, что ему разбили машину. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии.

Как оказалось, по этому адресу был сделан заказ. Сев в салон автомобиля, 40-летний мужчина не захотел по просьбе водителя пристегивать дочь-подростка ремнем безопасности. Тогда водитель отказался везти клиентов.

Это вызвало у пассажира такой гнев, что он сломал зеркало заднего вида и испортил салон машины. После этого хулиган сбежал с места преступления. Вскоре он был задержан у ближайшего магазина.

Для дальнейшего разбирательства мужчина был передан сотрудникам полиции.

Источник: Росгвардия РМ