В Совете Федерации пройдут Дни Республики Мордовия

26-28 февраля в Совете Федерации РФ пройдут Дни Республики Мордовия.

В эти дни пройдут расширенные заседания семи Комитетов верхней палаты Федерального Собрания с участием представителей органов государственной власти Мордовии. Будут обсуждены вопросы сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации (на примере Мордовии), реализации социальной политики, развития АПК, жилищного строительства и культурной политики в Мордовии.

Запланированы встречи Главы Мордовии Владимира Волкова и Председателя Госсобрания РМ Владимира Чибиркина с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Во время Дней Мордовии будет работать тематическая выставка-презентация. Кроме того, планируется проведение товарищеских матчей по футболу и волейболу между командами Совета Федерации и Республики Мордовия.

Источник: "Известия Мордовии".