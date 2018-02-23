В Торбеевском районе на сэкономленные средства отремонтируют дороги к кладбищам

За счет средств дорожного фонда в Торбеевском районе Мордовии ежегодно активно ведется ремонт дорог.

Сообщается, что часть финансовых поступлений направляется на их содержание, в том числе очистку от снега в зимнее время. Представители районной администрации рассказали, что в 2018 году на данные цели из дорожного фонда поступило около 6 млн рублей, которые распределены между поселениями согласно общей протяженности дорог.

Вдобавок будет освоен остаток средств дорожного фонда 2017 года в размере 1,5 миллиона рублей. Данные средства, по инициативе районной администрации, будут использованы на ремонт подъездов к сельским погостам.

Источник: "Известия Мордовии".