В Мордовии в этом году планируют отремонтировать 54 км федеральных трасс

В течение 2018 года в Мордовии будет отремонтировано около 54 км федеральных трасс. В частности, планируется заменить изношенное покрытие на 3 участках подъезда к Саранску от трассы М-5 "Урал" в Атюрьевском и Лямбирском районе. На автодороге Р-158 Нижний Новгород – Саратов в Лямбирском районе приведут в порядок 11-километровый участок (с 261 по 272 км)

Кроме того, на данных участках будет произведен капитальный ремонт водоотводов, появятся посадочные площадки и автопавильоны, будет восстановлено барьерное ограждение, поставят новые дорожные знаки и обновят разметку.

На трассе Р-178 Саранск — Сурское — Ульяновск обновят и восстановят асфальтобетонное покрытие в Ромодановском, Чамзинском и Кочкуровском районах. Работы будут проводиться на участке общей длиной 25 км.

Источник: Росавтодор