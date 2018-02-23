Смертельная авария на границе Мордовии и Рязанской области: подробности

На границе Мордовии и Рязанской области произошла крупная авария, в которой погиб 1 человек. На 420-м километре федеральной трассы М5 "Урал" столкнулись вазовская "одиннадцатая" и фура "Даф".

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Мордовии, виновником стал водитель ВАЗа, который по непонятной причине вылетел на встречную полосу, где машина угодила под большегруз.

В результате столкновения пассажир ВАЗа погиб на месте. В больницу с тяжелейшими травмами попал водитель и два его пассажира - мужчина и женщина.

По данному факту ведется проверка. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Источник: gibdd.ru/r/13