Жителя Мордовии оштрафовали за оскорбление полицейского

В Мордовии был осужден местный житель, который оскорбительно высказался в адрес сотрудника полиции.

19 ноября минувшего года 64-летний житель города Ковылкино был доставлен в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования на наличие алкоголя в крови. В больнице мужчине оскорбительно высказался в адрес представителя правоохранительных органов.

В итоге в отношении дебошира было возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».

Решением суда преступник был приговорен к наказанию в виде выплаты штрафа, размер которого составляет 9 тысяч рублей.