В Саранске осудят обвиняемых в групповом изнасиловании

В Саранске будут осуждены четверо местных жителей, которые обвиняются в изнасиловании девушки. Информация от регионального отделения СУ СК РФ.

По информации, предоставленной представителями следственных органов, в ночь на 11 марта минувшего года четверо подсудимых, возраст которых составляет от 20 до 24 лет, в увеселительном заведении схлестнулись в словесной перепалке с 27-летней девушкой. После окончания конфликта девушка вышла на улицу.

Подсудимые решили не отпускать оппонента. Парни силой затащили девушку в свой автомобиль марки «Лада-Приора» и выехали на территорию лесного массива, где поочередно вступили с потерпевшей в противоправную интимную связь. Во время полового акта насильники угрожали жертве убийством и применяли грубую физическую силу.

Пытаясь отбиться от парней, девушка несколько раз ударила ногой лобовое стекло машины, вследствие чего на нем появилась трещина. Подсудимые потребовали от пострадавшей деньги за разбитое стекло. Вышло так, что у девушки не было с собой денежных средств. Обвиняемые, желая возместить ущерб за поврежденное стекло, отобрали у пострадавшей золотое кольцо, стоимость которого составляет 5 тысяч рублей.

Вырвавшись от насильников, девушка обратилась в полицию. В кратчайшие сроки парни были задержаны.

В скором времени обвиняемые предстанут перед судом.

Источник: mordovia.sledcom.ru