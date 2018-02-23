Жителя Мордовии осудили за кражу аккумуляторов

В Мордовии был осужден местный житель, который похитил аккумуляторы.

В декабре минувшего года в деревне Надеждинка 28-летний житель города Рузаевка вскрыл припаркованный возле жилого дома автомобиль и похитил две аккумуляторные батареи.

Спустя некоторое время преступник был задержан. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что на счету гражданина уже есть судимость.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 2 лет и 2 месяцев тюремного заключения. Также согласно судебному решению осужденный должен выплатить владельцу машины ущерб в размере 18,8 тыс. рублей.