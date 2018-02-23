Житель Мордовии умер, ударившись о диван

В Мордовии, в Ардатовском районе местный житель скончался, ударившись о диван.

52-летний гражданин без постоянного места работы, пребывая в состоянии сильного алкогольного опьянения, решил лечь на диван, однако из-за воздействия спиртного не смог совладать с движениями своего тела и упал на деревянный подлокотник.

Спустя практически сутки после происшедшего мужчина обратился за медицинской помощью, однако было уже поздно.

У гражданина был диагностирован разрыв кишечника, который впоследствии и стал причиной его смерти.

По факту смерти мужчины в данный момент проводится проверка.