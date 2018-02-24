В Ромоданово загорелась баня

В поселке Ромоданово произошло возгорание помещения, эксплуатируемого в качестве бани. Информация от регионального отделения ГУ МЧС России.

В ночь на 24 февраля сотрудники пожарно-спасательной службы получили сообщение о том, что на территории частного домовладения №16, расположенного на улице Н. Эркая, воспламенилась баня. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

К счастью, в результате данного пожара никто не пострадал.

Специалистам предстоит выяснить причину, которая спровоцировала возгорание бани.

Сумма ущерба, нанесенная владельцам подворья, устанавливается.

Источник: 13.mchs.gov.ru