В Зубово-Полянском районе столкнулись две "легковушки"

В Мордовии, в Зубово-Полянском районе, в селе Зарубкино была зафиксирована авария с участием двух легковых автомобилей. Информация от пресс-центра регионального отделения ГУ МЧС России.

Поздним вечером 23 февраля недалеко от дома №3а, который расположен по адресу – улица Балашова, произошло столкновение двух легковых автомобилей.

Вследствие ДТП был травмирован один человек. О том, в каком состоянии находится пострадавший, неизвестно.

В ликвидации последствий аварии были задействованы работники МЧС.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины, из-за которых произошло столкновение транспортных средств.

Источник: 13.mchs.gov.ru