В Рузаевке произошло "двойное" ДТП

В Мордовии, в городе Рузаевка произошла авария, в результате которой были разбиты два легковых автомобиля. Информация от регионального отделения ГУ МЧС России.

Вечером 23 февраля на улице Строительной, недалеко от дома №26 было зафиксировано столкновение двух легковых автомобилей.

Вследствие столкновения транспортных средств телесные повреждения получил один человек. О самочувствии участника ДТП пока что нет никакой информации.

Из-за сильного удара машины были серьезно повреждены. У одного из автомобилей был смят капот.

Работникам полиции предстоит выяснить причины столкновения «легковушек».

Источник: 13.mchs.gov.ru