В Ичалковском районе в ДТП пострадал человек

В Ичалковском районе по причине столкновения двух автомобилей пострадал человек. Информация от пресс-службы регионального отделения ГУ МЧС России.
Утром 23 февраля в селе Баево, на улице Ленинской врезались друг в друга два автомобиля.
По причине столкновения машин был травмирован один человек. О характере телесных повреждений, которые были получены пострадавшим, пока что нет никакой информации.
На место инцидента для устранения последствий аварии выезжали представители МЧС.
У автомобилей серьезно повреждены передние части.
Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить причины столкновения машин.
Источник: 13.mchs.gov.ru