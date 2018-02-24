В Ичалковском районе в ДТП пострадал человек

В Ичалковском районе по причине столкновения двух автомобилей пострадал человек. Информация от пресс-службы регионального отделения ГУ МЧС России.

Утром 23 февраля в селе Баево, на улице Ленинской врезались друг в друга два автомобиля.

По причине столкновения машин был травмирован один человек. О характере телесных повреждений, которые были получены пострадавшим, пока что нет никакой информации.

На место инцидента для устранения последствий аварии выезжали представители МЧС.

У автомобилей серьезно повреждены передние части.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить причины столкновения машин.

Источник: 13.mchs.gov.ru