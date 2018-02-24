В Ичалковском районе вспыхнула баня

В Ичалковском районе было зафиксировано возгорание банного помещения. Информация от пресс-центра регионального отделения ГУ МЧС России.
Инцидент был зафиксирован в населенном пункте Рождествено. 23 февраля на улице Кулакова загорелась баня, которая расположена на подворье, прилегающем к жилому дому N41. Площадь распространения огня составила 15 квадратных метров.
К счастью, вследствие возгорания бани никто не получил каких-либо телесных повреждений.
Огонь практические полностью уничтожил баню.
Сумма ущерба, нанесенного хозяевам домовладения, в настоящий момент устанавливается.
Причина, которая спровоцировала воспламенение постройки, пока что неизвестна.
Источник: 13.mchs.gov.ru