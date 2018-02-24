В Саранске задержали мужчину, купившего наркотики в интернет-магазине

В Саранске был задержан 41-летний местный житель, которые приобрел в интернет-магазине синтетические наркотики. Информация от регионального отделения Росгвардии.

Во время патрулирования одной из улиц города сотрудники вышеуказанного ведомства обратили внимание на 41-летнего мужчину, который был занят поиском неизвестного правоохранителям предмета возле многоэтажного жилого дома. Когда работники Росгвардии приблизились к горожанину, он попытался скрыться от них.

В итоге мужчина был задержан. В ходе личного досмотра горожанина было обнаружено и конфисковано 0,43 грамма наркотического вещества синтетического происхождения.

Мужчина признался, что купил наркотики в Интернете. Также гражданин сознался, что искал возле многоэтажки другие места хранения запрещенных веществ в надежде добыть «бесплатные» наркотики.

Источник: rosgvard.ru