В Рузаевке неизвестный украл детскую коляску

В Мордовии, в городе Рузаевка неизвестный злоумышленник похитил детскую коляску.

Несколько дней назад из одного из подъездов многоэтажного жилого дома исчезла детская коляска. Отмечается, что в подъезде многоэтажки установлен домофон, но это не уберегло имущество молодой мамы.

Выяснилось, что за день до вышеуказанного инцидента в Рузаевке были похищены детские санки.

Горожане полагают, что два факта пропажи детского «транспорта» связаны друг с другом и являются делом рук одного человека. Жители Рузаевки намерены своими силами разыскать преступника.

Работники полиции пока что не комментируют происшедшее.