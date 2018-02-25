В Саранске произошло ДТП с участием четырех "легковушек"

В Саранске четыре легковых автомобиля собрались «в паровозик».
Информация о данном инциденте была размещена очевидцами в социальных сетях.
Вечером 24 февраля возле остановки общественного транспорта «Огарева» водитель легкового автомобиля марки «Лада-Калина» не выдержал безопасный интервал и протаранил двигавшуюся впереди «легковушку», которая после этого въехала в ещё одну машину того же типа. Затем третий легковой автомобиль задел ещё одну «легковушку», которая ехала впереди.
По предварительной информации, в данном ДТП никто не пострадал.
Машины были незначительно повреждены.
Источник: vk.com/saransk_photo