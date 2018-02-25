В Мордовии в "тройном" ДТП пострадал человек

В Мордовии в результате столкновения молоковоза и двух легковых автомобилей пострадал человек. Информация от пресс-центра регионального отделения ГУ МЧС России.

Поздним вечером 24 февраля на 40-м километре автомобильной дороги, соединяющей населенные пункты Комсомольский, Атяшево и Ардатов, было зафиксировано столкновение молоковоза и двух легковых автомобилей. Из-сильного удара молоковоз перевернулся на бок.

Телесные повреждения получил один человек. О там, какие именно травмы были зафиксированы у пострадавшего, в данный момент неизвестно.

Полицейские выясняют причины столкновения транспортных средств.

Источник: 13.mchs.gov.ru