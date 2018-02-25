В Чамзинском районе в ДТП пострадал человек

В Чамзинском районе по причине опрокидывания легкового автомобиля пострадал человек. Информация от пресс-службы регионального отделения ГУ МЧС России.

Поздним вечером 24 февраля водителю легкового автомобиля марки ВАЗ-2110, проезжая 31-й километр автомобильной дороги между Саранском и Ульяновском, не удалось обеспечить контроль над управлением, по причине чего транспортное средство перевернулось на крышу.

Вследствие опрокидывания "легковушки" пострадал один человек. О состоянии пострадавшего неизвестно.

Работники Госавтоинспекции выясняют причины происшедшего.

Источник: 13.mchs.gov.ru