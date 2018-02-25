В Большеигнатовском районе полыхала баня

В Большеигнатовском районе было зафиксировано возгорание бани. Информация от регионального отделения ГУ МЧС РФ.

Вечером 24 февраля в селе Большое Игнатово, на территории частного подворья №44, расположенного на улице Максима Горького, огонь охватил помещение, которое используется как баня. Пламя распространилось на площади 21 квадратного метра.

По счастливому стечению обстоятельств, вследствие воспламенения бани никто не пострадал.

Огонь практически полностью уничтожил постройку. Сумма ущерба пока что устанавливается.

В настоящий момент специалисты выясняют причины пожара.

Источник: 13.mchs.gov.ru