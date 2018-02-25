В Рузаевке сгорела баня

В Рузаевке владельцы частного подворья лишились бани из-за пожара. Информация от регионального отделения ГУ МЧС России.

По информации, которая была предоставлена сотрудниками спасательного ведомства, 24 февраля загорелась баня, находящаяся на территории, прилегающей к частному жилому дому №5. Площадь возгорания была равна 12 квадратным метрам.

К счастью, в момент возгорания внутри бани никого не было, благодаря чему обошлось без пострадавших.

Огонь серьезно повредил постройку. Для дальнейшей эксплуатации строение непригодно.

Специалистам предстоит установить, что именно стало причиной воспламенения бани.

Источник: 13.mchs.gov.ru