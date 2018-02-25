В Ельниковском районе загорелся жилой дом

В Ельниковском районе было зафиксировано возгорание частного жилого дома. Информация от пресс-службы регионального отделения ГУ МЧС России.

Инцидент произошел ранним утром 24 февраля на территории села Старое Девичье. На улице Крупской воспламенился частный жилой дом №3. Огонь охватил постройку на площади 76 квадратных метров.

К сожалению, не обошлось без пострадавшего. Телесные повреждения получил один человек. О том, в каком состоянии находиться сельчанин, в настоящее время нет никакой информации.

Специалисты выясняют причины, которые спровоцировали воспламенение дома.

Источник: 13.mchs.gov.ru