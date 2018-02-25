В Саранске серьезно пострадал работник завода

В Саранске 39-летний сотрудник одного из местных предприятий пострадал во время исполнения должностных обязанностей.

По предварительной информации, на этой неделе на одном из предприятий города произошел инцидент, в результате которого пострадал 39-летний мужчина. Сообщается, что горожанин был травмирован, загружая барабан на закруточную машину.

Мужчина был доставлен в одну из городских больниц, где ему ампутировали четыре пальца левой руки.

Что именно произошло во время производственного процесса, пока что неизвестно.

Кто виновен в данном происшествии, будет установлено в ходе проведения служебной проверки.