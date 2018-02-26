"Мордовия" всухую обыграла "Тамбов" в первом матче

ХК "Мордовия" одержал победу над "Тамбовом" в первом матче заключительного тура регулярного первенства ВХЛ. Встреча прошла в Тамбоев и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

В составе "Мордовии" отличились Кружилин и Швейкин. За 1:43 до сирены хозяева льда сняли голкипера, но ни на счете, ни на результате это не сказалось.

Благодаря этому результату "Мордовия" гарантировала себе место не ниже второго по итогам регулярного чемпионата.

"Тамбов" – "Мордовия" - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Шайбы:

0:1 – Кружилин (Саразов, Колычев) (20:32)

0:2 – Швейкин (Абозин, Субботин) (51:46).