Жителей Мордовии приглашают на "Венецианский маскарад" в Саранске

Актеры Мордовского национального театра приглашают всех жителей республики на свою версию "Веницианского маскарада", который пройдет в рамках республиканской "Ночи искусств" 10 марта. Отметим, что в Италии "Венецианский карнавал" является аналогом российской масленицы.

В репертуаре мордовских артистов есть своя частичка Италии - комедия Карло Гальдони "Лгун". Именно ее и презентуют зрителям 10 марта. Сперва всех пришедших ждет красочное фаер-шоу на площади перед театром. Затем зрители смогут поучаствовать в конкурсе чтецов, объявляемом традиционными персонажами комедии дель арте – Арлекином и Пьеро, и сразиться с пиратами, планирующими "захватить Венецию".

Источник: "Известия Мордовии".