В Атяшевском районе произошло тройное ДТП с пострадавшей: подробности

В Атяшевском районе Мордовии произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, инцидент случился на автодороге Комсомольский – Атяшево – Ардатов.

Виновником аварии стал водитель автомобиля "Газ Саз 35071". Он столкнулся с иномаркой "Хюндай-Солярис", которая двигалась во встречном направлении. После этого "Газ" опрокинулся на проезжую часть вместе с цистерной, на которую наехала "Дэу-Нексия".

В результате тройного ДТП пострадала пассажирка "Нексии". С различными травмами ее доставили в больницу. Там ей оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Водители трезвые. Проводится проверка.

Источник: gibdd.ru/r/13