"Мордовия" завершила регулярный чемпионат поражением от "Тамбова"

Саранская "Мордовия" потерпела поражение от "Тамбова" в заключительном матче регулярного чемпионата первенства ВХЛ. Встреча в Тамбове завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. Напомним, что в первой игре верх взяли саранские хоккеисты – 2:0.

Судьба первого места по итогам регулярного чемпионата теперь зависит от "Ростова", у которого сейчас 100 очков. "Мордовия" имеет в активе 105 баллов. Чтобы обойти саранскую команду, ростовчанам нужно набрать 5 очков в двух выездных матчах с "Алтаем", которые пройдут в начале марта.

"Тамбов" – "Мордовия" - 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

Шайбы:

1:0 – Ефимов (Жилов) (08:21)

2:0 – Ногин (Ефимов, Жилов) (15:13) (больш.)

2:1 – Саразов (20:52) (-1)

3:1 – Скородумов (Клочков) (38:48)

3:2 – Бельский (Абозин) (39:22)

4:2 – Абрамов (Ластовецкий) (46:26).