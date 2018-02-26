Юрий Воробьев: "У хоккеистов "Тамбова" получилось реализовать наши ошибки"

Главный тренер ХК "Мордовия" Юрий Воробьев подвел итоги матчей с "Тамбовом" в заключительном туре регулярного первенства ВХЛ. В первой игре "Мордовия" победила со счетом 2:0, а во втором уступила – 2:4.

"Матчи между "Мордовией", "Тамбовом" и "Ростовом" требуют к себе особого отношения. Касаемо минувших матчей – мы поделили очки. Вчера 2:0 выиграли, сегодня 2:4 проиграли. Должен сказать комплимент в адрес коллеги. Была проведена определенная работа, и сегодня команда выглядела очень мощно.

Если говорить про свою команду, то первые 3 гола пропустили после грубейших ошибок. Ошибались мы, но все это нужно было еще реализовать, что у "Тамбова" получилось. Я думаю, что разошлись при своих", - приводит слова Воробьева пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru