Саранск поучаствует во всемирной акции "Час Земли"

В последнюю субботу марта в Саранске состоится так называемый "Час Земли". В течение этого времени весь город вместе со всей планетой погрузится в темноту, ведь суть акции в том, чтобы привлечь внимание общественности к глобальным проблемам планеты, таким, как изменение климата и экологии.

24 марта с 20:30 до 21:30 мск на крупных городских зданиях будет отключена подсветка. Свет на магистралях останется.

По словам директора Департамента городского хозяйства Алексея Егорычева, столица Мордовии каждый день бережно относится к энергоресурсам. Именно по этой причине к важной для планеты акции Саранск обязательно присоединится.

В администрации столицы РМ уже призвали жителей на 60 минут отключить все электрические приборы, выключить свет и, возможно, в этом время устроить себе романтический ужин при свечах.

Источник: adm-saransk.ru