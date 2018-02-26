День здоровья в Саранске: программа массового праздника

В ближайшую субботу, 3 марта, в Саранске с размахом отпразднуют День здоровья. Мероприятия пройдут во всех районах города.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в Ленинском районе будет организовано сразу несколько площадок, где физически сильные граждане смогут выявить лучшего из лучших. Лыжные гонки стартуют в парке Ленинского района, соревнования "Мама, папа, я – спортивная семья!" пройдут на стадионе "Саранск". На площади Тысячелетия будет работать каток. В Пушкинском парке пройдут квесты и спортивные викторины.

В Пролетарском районе состоится хоккейный матч между учениками школ №29 и №38. Встреча состоится на площади по улице Коваленко. Кроме того, спортивные мероприятия пройдут в парке Пролетарского района. Еще два катка для любителей коньков будут организованы по ул. Гожувская и в Экопарке на Моховой.

Для всех участников Дня здоровья в Саранске подготовлены свои "фишки": бесплатный прокат коньков и лыж на всех площадках, а также работа полевой кухни, где всем желающим по традиции предложат угоститься ароматной гречневой кашей и горячим чаем.

Источник: adm-saransk.ru