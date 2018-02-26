Биатлонисты Мордовии выиграли смешанную эстафету на юношеском первенстве России

В Смоленске прошло первенство по биатлону среди юношей и девушек 2003-2004 годов рождения "Снежный снайпер". Участниками турнира стали и мордовские спортсмены.

В последний день соревнований состоялась смешанная эстафета. Команда Мордовии в составе Александры Чубаровой, Алисы Черновой, Ильи Перегудина и Михаила Филимонова одержала победу в этой гонке. Второе место заняли спортсмены из Кировской области, третьей стала Москва.

Еще двое мордовских биатлонистов – Виктория Вечканова и Ярослав Конкин – показали 4-й результат в одиночной смешанной эстафете.

Источник: mordovia-sport.ru