Стало известно, когда лыжница Анастасия Седова вернется в Саранск после ОИ-2018

Мордовская лыжница Анастасия Седова подвела итоги своего выступления на Олимпиаде в Пхенчхане. Напомним, Седова была 8-й на дистанции 10 км свободным стилем, 12-й в скиатлоне и 11-й в марафоне на 30 км.

"У меня появилась определенная стабильность в выступлениях, что не может не радовать", - сказала она.

После возвращения из Кореи спортсменка два-три дня пробудет в Москве, а затем вновь улетает за границу, где будет выступать на этапах Кубка мира и других стартах. В пресс-службе КСШОР сообщили, что на родину, в Саранск, Седова вернется не раньше апреля.

Источник: "Известия Мордовии".