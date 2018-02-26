В дни матчей ЧМ-2018 в Саранск не будут пускать большегрузы

Во время проведения в Саранске чемпионата мира по футболу 2018 года будет изменен режим функционирования городского хозяйства. Об этом сообщили в саранской мэрии.

Так, в дни матчей (а их в столице Мордовии будет сыграно четыре) в город ограничат въезд большегрузного транзитного транспорта. Болельщики не смогут на собственных автомобилях приезжать непосредственно к стадиону "Мордовия Арена". Личные авто нужно будет оставлять на перехватывающих парковках в районе Лямбирского шоссе или Макаровки. На парковках оборудуют биотуалеты и кафе.

Кроме того, въезд в центр города до ул. Ботевградская также будет ограничен.