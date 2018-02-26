В мэрии Саранска обсудили вопросы теплоснабжения домов и произошедшие аварии

В понедельник, 26 февраля, в администрации Саранска прошло оперативное совещание. На нем, среди прочих, был поднят вопрос теплоснабжения многоквартирных домов.

Как сообщили в пресс-службе администрации, за последнее время произошло несколько аварий, которые удалось быстро ликвидировать. Одна из аварий произошла в прошлый четверг по адресу: ул. Войнова, 19. В результате ЧП была приостановлена работа теплопункта.

Вторая авария произошла 24 февраля на улице Осипенко. В результате земляных работ, производимых "СаранскТеплоТрансом", был поврежден кабель, питающий котельную. В этом случае отключение тепла также было недолгим.

Мэр Саранска Петр Тултаев подчеркнул, что итоги отопительного сезона 2017/2018 будут подведены в конце зимы, а сейчас нужно просто вести учет всех аварий.