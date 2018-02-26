Петр Тултаев дал команду готовиться к акции "Чистый город"

Глава Саранска Петр Тултаев поручил начать подготовку к проведению ежегодной общегородской акции "Чистый город". В частности Тултаев призвал обозначить территории и закрепить за ними предприятия, организации разных форм собственности, управляющие компании.

Он также напомнил, что сотрудники администрации города и районов ежегодно принимают активное участие в уборке столицы республики.

"В прошлом году они отработали хорошо. В 2018 году им тоже предстоит заняться уборкой городских территорий. Силы необходимо распределить равномерно. В первом месяце весны уже обещают теплую погоду, поэтому нужно приступить к уборке столицы, помогать весне", - сказал Петр Тултаев.

Источник: adm-saransk.ru